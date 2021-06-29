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Украина и Беларусь слишком уже похожи на Россию и поэтому хотят всеми силами от нее отмежеваться. Связано это с желанием доказать свою самобытность, уверен профессор американского Рэдфордского университета Григорий Иоффе.

Он поясняет, что как Украина, так и Беларусь слишком долго вращались на российской орбите. Жители этих стран хорошо говорят на русском языке или как минимум отлично его понимают. Также все западные новости они раньше получали исключительно через Россию.

На Украине, по словам эксперта, желание к самовыражению гораздо сильнее, чем в Беларуси. Но и в последней в обществе наблюдается такой же раскол. Который совсем не связан с выборами президента в прошлом году. Просто часть народа считает, что страна должна развиваться по другому и сойти с российской орбиты.

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