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Политолог Брайан Кларк заявил, что США необходимо проанализировать своё поведение перед тем, как в чём-либо обвинять Россию и Китай. Его статья была опубликована изданием The National Interest.

По словам Кларка, именно Штаты чаще остальных стран нарушают правила, которые теперь требуют соблюдать от остальных государств. Он отметил, что Белый дом намеревается защищать «основанный на правилах порядок» и это является главной внешнеполитической целью США. Также Америка заручилась поддержкой союзников.

Россию и Китай назвали в Америке нарушителями порядка. Однако политолог указывает на то, что обе эти страны находятся в районах, где существует много угрозы за границами. Из-за этого им необходимо контролировать территории, на которых они проживают, чтобы не стать жертвами.

США же, в свою очередь, используют свои вооруженные силы для того, чтобы вести идеологические войны. Но практически все эти конфликты никак не влияют на безопасность страны. В итоге Кларк советует Америке начать работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, вместо того, что вместе с союзниками пытаться защитить порядок, которого никогда не существовало.

Недавно в США рассказали, когда может начаться война с Китаем. Предполагается, что война начнётся из-за нападения Китая на Тайвань и это может произойти к 2027 году.

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