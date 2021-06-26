В ближайшие несколько лет Китай вряд ли попытается напасть на Тайвань, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Он уверен, что в настоящий момент КНР не готова к полномасштабной войне ни с самим островом, ни с поддерживающими его Соединенными Штатами.

В то же время Милли предполагает, что наступление на Тайвань неизбежно. И начаться оно может аккурат к столетию НОАК, которое будет отмечаться в 2027 году.

Издание Popular Mechanics цитирует заявление Милли о постепенном наращивании Поднебесной империей своих вооруженных сил, строительстве новых кораблей и самолетов, другой боевой техники.

Авторы публикации считают, что Милли немного ошибается. К 2027 году Китай вряд ли успеет подготовиться к быстрому десантированию через пролив, который отделяет Тайвань от материка. Скорее всего, полномасштабного вторжения стоит ожидать не раньше, чем в 2035 году.