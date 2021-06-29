Профессор американского Рэдфордского университета Григорий Иоффе заявил, что Запад делает огромную ошибку, вводя санкции против Белоруссии. Он называет действия США и Европы контрпродуктивными, так как рискует окончательно потерять республику.

По мнению Иоффе, Запад добровольно лишает себя возможности достичь тех геостратегических целей, которые он перед собой ставит. По той простой причине, что ограничительные меры хоть и бьют по Беларуси, но одновременно с этим толкают ее на гораздо более тесное сотрудничество с Москвой.

Профессор уверен, что Брюссель сильно пожалеет о санкциях, введенных против Минска. Евросоюз постоянно твердит, что несет демократию, однако наступает ей на горло сразу же, как действия той же Беларуси или России не отвечают его идеологии. Это ошибка, исправить которую уже не получится, так как будет слишком поздно.

Впрочем, совсем скоро Запад найдет новую жертву и начнет бороться с ней, продолжая выставлять себя носителем демократических ценностей.