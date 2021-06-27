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Российские ВКС в сирийской провинции Хама намеревались провести боевую операцию по ликвидации террористической группировки. Однако в этот момент над регионом вдруг появился американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper. Портал Avia.Pro считает, что ударный дрон намерено оказался в зоне операции, чтобы предупредить боевиков о грозящей им опасности.

Соединенные Штаты неоднократно ломали планы российских ВКС. Из-за чего с ними пришлось заключить соглашение. По нему военнослужащие США должны предупреждать РФ о вхождении в ее зону ответственности. Однако этого договор нагло нарушается американскими военными.

Именно подобная ситуация и произошла на этот раз. Беспилотник ворвался в зону боевой операции, причем сам ударов по террористам не наносил. Несмотря на то, что имел на борту оружие для атаки. Из-за нарушения договора, российские самолеты вполне могли сбить БПЛА, но они не стали этого делать.

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