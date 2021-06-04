Американские эксперты дали оценку российскому беспилотнику-невидимке «Охотник-Б». Об этом заявляет The National Interest.

Как отмечается, сейчас в России ведётся разработка сразу трёх прототипов данной модели. Летные испытания “охотник” должен пройти уже до 2023 года. При этом, как отмечается, управлять этими беспилотниками, причём сразу несколькими, должны истребители Су-57.

«Охотник», как было заявлено, может развить скорость до одной тысячи километров в час. Его взлётная масса составляет примерно 20 тонн. Предполагается, что БПЛА будут выполнять разведку для Су-57, а несколько дронов смогут обеспечить больше сведений для наведения ракет. При этом БПЛА имеет ещё и боевые возможности и сможет защищать пилота Су-57 – он может вместить до двух тонн боеприпасов.

Как считают эксперты, «Охотник» заставит НАТО «попотеть».

Ранее мы сообщали, что истребитель Су-57 сможет управлять не одним “Охотником”, а четырьмя. Управление будет проводиться одновременно, при этом беспилотники смогут выполнять разные задачи.