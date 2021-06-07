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Впервые в истории мировой авиации БПЛА MQ-25 Stingray ВВС США произвел дозаправку в воздухе боевого самолета. Пресс-служба компании Boeing заявила, что это большой шаг вперед в развитии беспилотной техники.

Компания уже несколько лет разрабатывает этот самолет-заправщик. В сентябре 2019 года он поднялся в небо в первый раз, но тогда проверялись лишь летные характеристики аппарата. В этом году он наконец выполнил дозаправку и подтвердил полное соответствие заявленным параметрам.

Представители компании рассказали, что MQ-25 производил дозаправку истребителя F/A-18 Super Hornet. Он подлетел к нему на нужное расстояние, выдвинул шланг и заполнил бак топливом.

Сообщается также, что хотя основной функцией беспилотного аппарата является дозаправка боевых самолетов, он все же способен решать и другие задачи – вести наблюдение, проводить разведку, собирать и передавать информацию о местоположении противника.

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