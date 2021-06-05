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Специалисты из Технологического института Джорджии обнаружили, что между размером зрачков и интеллектом людей имеется связь.

В исследовании было задействовано 500 добровольцев. Всем им было от 18 до 35 лет. Им предстояло пройти различные тесты – к примеру, на проверку мышления, оценку внимания и памяти. В итоге учёные выяснили, что разница в величине зрачков может указывать на различия в интеллекте людей. Как указали учёные, эта зависимость прямая.

Кроме того, специалисты отметили, что разницу в размерах зрачков между людьми, которые набрали наименьшие и наибольшие результаты во время тестирования, можно было увидеть невооружённым глазом. Также отмечается, что у более пожилых участников исследования зрачки были меньше по размеру и более суженные.

Недавно учёные обнаружили у людей неизвестное ранее “хранилище” памяти. Хранимая в нём информация со временем забывается, но человек вспомнит о ней, если её вновь показать.

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