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Психологи из Ливерпульского университета нашли у человека ещё одно «хранилище» памяти.

Так, информация, которая попадает в это хранилище, запоминается ненадолго и со временем забывается. В дальнейшем эта информация скрыта, однако человек вновь её вспоминает, если ему показать эти же изображения.

В своём исследовании специалисты изучали, как долго память человека будет хранить замаскированную информацию. Было задействовано 40 добровольцев, которым показывали изображения с замаскированным символом, чередующиеся с пустым экраном с большой скоростью. Каждый человек прошёл этот тест 60 раз. В следующем этапе было 15 добровольцев, которые прошли 48 раз аналогичный тест, но с другой скоростью.

В итоге учёные доказали, что маскировка изображений не мешает людям запоминать их и не меняет память об этом объекте, но ограничивает восприятие. Информация затем стирается из памяти. Пытаясь объяснить это, учёные предположили, что существует ещё одного «хранилище» информации, однако пока прямых доказательств этому нет.

Недавно американские нейробиологи впервые сумели отследить весь путь мыслей в человеческом мозгу. В эксперименте участвовали добровольцы, страдающие от эпилепсии.

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