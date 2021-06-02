Российский сервис ID R&D, разработанный Константином Симончиком и Алексеем Хитровым, приобрела американская компания Mitek. Она заплатила за него около 49 миллионов долларов. Средства выплачиваются наличными и ценными бумагами покупателя.

Сервис ID R&D работает с 2016 года. Он дает возможность точно отличить реальный голос и лицо человека от дипфейка. То есть, от цифровой копии. Благодаря таким возможностям банковские учреждения и другие организации смогут безошибочно аутентифицировать личности своих клиентов.

Алексей Хитров, возглавляющий ID R&D, сообщил, что компания продолжит работать и реализовать собственные разработки на рынке. Сервис, купленный Mitek, интегрируют в уже существующие решения этой компании, которая занимается созданием технологий по анализу биометрических данных.

Сама компания ID R&D базируется в штате Калифорния. Самые крупные ее клиенты – это китайский маркетплейс Alibaba, а также американская Microsoft и южнокорейский производитель электроники Samsung.