На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден должен решить вопрос с задержанием американских граждан на территории РФ по политическим мотивам. Такую рекомендацию дал Пол Уилан, который осужден за шпионаж.

Напомним, что в конце декабря 2018 года Уилана задержали российские спецслужбы. У него изъяли флешку, на которой хранились сведения, являющиеся государственной тайной. По словам юриста, на накопителе были лишь фотографии с отдыха американского гражданина, которые сделаны во время прошлого приезда в РФ.

Сейчас Уилан находится в мордовской исправительной колонии №18, где отбывает наказание, назначенное Мосгорсудом. Согласно приговору, ему придется провести в тюрьме 16 лет.

Впрочем, американец верит, что на родине его не забыли. Он заявляет, что и Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен делают все возможное, чтобы вернуть шпиона домой.