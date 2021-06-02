читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден должен решить вопрос с задержанием американских граждан на территории РФ по политическим мотивам. Такую рекомендацию дал Пол Уилан, который осужден за шпионаж.

Напомним, что в конце декабря 2018 года Уилана задержали российские спецслужбы. У него изъяли флешку, на которой хранились сведения, являющиеся государственной тайной. По словам юриста, на накопителе были лишь фотографии с отдыха американского гражданина, которые сделаны во время прошлого приезда в РФ.

Сейчас Уилан находится в мордовской исправительной колонии №18, где отбывает наказание, назначенное Мосгорсудом. Согласно приговору, ему придется провести в тюрьме 16 лет.

Впрочем, американец верит, что на родине его не забыли. Он заявляет, что и Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен делают все возможное, чтобы вернуть шпиона домой.

Вам может понравиться

В России начинается производство смартфонов на отечественной “Аврора ОС”

В ближайшее время в России стартует производство смартфонов от компании «Марвел Дистрибуция». Аппараты F+ pro будут создаваться для государственного и бизнес-сектора. Представители компании сообщили, что для изготовления устройств пока используются

Хачатрян: Во время войны в Карабахе Пашинян не хотел согласовывать пуски “Искандеров” с Россией

Российская сторона может и не знать об использовании Арменией в ходе Второй Карабахской войны оперативно-тактических ракет «Искандер». Все дело в том, что глава правительства Никол Пашинян игнорировал необходимость ставить в

Ученые впервые вычислили вес хромосомы человека

Группа американских и британских ученых сумела «взвесить» человеческие хромосомы, используя рентгеновские лучи и ускорительный комплекс Diamond Light Sourc, являющийся источником синхротронного излучения III поколения. Автор исследования Ян Робинсон рассказал, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |