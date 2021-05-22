Алексей Пушков, российский сенатор, считает, что Google и Facebook в любом случае создадут свои представительства в РФ, иначе они лишатся крупного «информационного рынка».

Ранее в Госдуму был внесен законодательный проект, обязывающий зарубежные онлайн-порталы с посещаемостью более 500 000 человек в сутки уже со следующего года создать в России свои филиалы. Член Совфеда уверен, что если российская сторона будет принципиально придерживаться выбранной политики, то данные компании решат соблюдать законы РФ.

Согласно словам Пушкова, если соответствующие ресурсы не станут регистрироваться в России, то они «будут заблокированы», из-за чего лишатся российского сегмента, который весьма значителен. Сенатор напомнил, что русскоязычные пользователи являются частью рекламного потенциала, благодаря которому сетевым корпорациям удается осуществлять свою текущую деятельность.