Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Пушков, российский сенатор, считает, что Google и Facebook в любом случае создадут свои представительства в РФ, иначе они лишатся крупного «информационного рынка».

Ранее в Госдуму был внесен законодательный проект, обязывающий зарубежные онлайн-порталы с посещаемостью более 500 000 человек в сутки уже со следующего года создать в России свои филиалы. Член Совфеда уверен, что если российская сторона будет принципиально придерживаться выбранной политики, то данные компании решат соблюдать законы РФ.

Согласно словам Пушкова, если соответствующие ресурсы не станут регистрироваться в России, то они «будут заблокированы», из-за чего лишатся российского сегмента, который весьма значителен. Сенатор напомнил, что русскоязычные пользователи являются частью рекламного потенциала, благодаря которому сетевым корпорациям удается осуществлять свою текущую деятельность.

Вам может понравиться

Спецназ ВМС США подготовят к войне с Россией и Китаем

В издании Business Insider, сославшись на собственные источники, заявили, что «морских котиков» начнут готовить для возможного столкновения с китайскими и российскими войсками. Собеседники издания отмечают, что грядущие изменения крайне важны,

ВКС России и силы Черноморского флота помешали планам США провести высадку десанта

Корабли Черноморского флота вместе с российской боевой авиацией помешали намерению США осуществить скрытую высадку десанта. Как сообщает издание avia.pro, это произошло в районе, находящемся на юго-западе от Крыма. Согласно имеющейся
  • Анна
  • 21.05.2021
  • читать 1 минуту

Тихоокеанскому флоту передадут корабль с расширенными возможностями ПВО

Сергей Авакянц, командующий российским Тихоокеанским флотом, заявил, что ТОФ в скором времени получит модернизированное противолодочное судно проекта 1155 с улучшенными системами ПВО. Согласно его словам, планируется значительно увеличить боевой потенциал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 22 мая – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 мая – пасмурно, до 18 °C | Королев: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 22 мая – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 22 мая – пасмурно, до 24 °C |