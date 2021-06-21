Четыре дизель-электрические подводные лодки проекта «Варшавянка» в скором времени получат торпеды УЭТ-1. Главной особенностью этих боеприпасов является возможность успешно поражать цели абсолютно в любых условиях. В том числе, и в экстремальном климате Арктического региона, отмечают РИА Новости.

Точные характеристики электрической торпеды пока держатся в секрете. Однако экспортный вариант, который обычно уступает основному, демонстрирует весьма неплохие параметры. УЭТ-1 способна поражать цели на расстоянии до 25 километров, а также развивать скорость до 50 узлов.

Еще одна особенность – это возможность обнаруживать надводные цели, находящиеся на расстоянии до 3,5 километров от них. Торпеда периодически отправляет гидроакустические импульсы, анализирует ответы на них и в случае обнаружения корабля запускает рулевое управление, чтобы догнать цель. Взрыв происходит под днищем боевого судна, что практически не оставляет ему шансов на выживание.

Главное военное ведомство страны сообщило о заказе 73 электрических торпед. Столь незначительный объем заказа Минобороны объясняет слишком высокой ценой на боеприпасы к подводным лодкам. Каждая из них обойдется в 100 миллионов рублей.