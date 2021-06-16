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Черноморский флот РФ сразу после появления в регионе британского, голландского и американского боевых кораблей начал отслеживать буквально каждое их действие. Но главная угроза для натовских судов все же находится на берегу Черного моря, пишет китайское издание Sohu.

Авторы поясняют, что в настоящий момент в акватории находится американский эсминец «Лабун», оснащенный системой противоракетной обороны Aegis. Он несет на борту 20 крылатых ракет «Томагавк», часть которых может оснащаться ядерными боеголовками, а также противокорабельные боеприпасы «Гарпун». На несколько дней раньше в Черное море для участия в учениях и «демонстрации солидарности» с Украиной вошли также голландский фрегат и британский эсминец.

РФ обеспокоена подобными визитами, но все же она их совершенно не боится. Навстречу натовским судам уже отправлены корабли Черноморского флота. Также в состояние повышенной боевой готовности приведены и береговые ракетные комплексы «Бал», “Утес” и «Бастион».

Разумеется, никто не будет трогать боевые корабли США, Нидерландов и Великобритании, пока они находятся в нейтральных водах. Однако если они надумают пуститься в провокации, как бывало не раз, если хотя бы один из трех судов попытается пересечь границу территориальных вод либо закрытую для плавания зону, они испытают на себе всю военную мощь РФ. 300 ракет, которыми вооружены береговые комплексы, готовы к подобному сценарию развития событий. И сомневаться в том, что Россия откроет огонь по нарушителям, Североатлантическому альянсу не нужно. Как и проверять это на своих боевых кораблях.

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