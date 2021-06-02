2 июня 2014 года можно считать началом войны, развязанной Украины против своих собственных граждан в Луганской области. Именно в этот день украинский штурмовик С-25 нанес удар по зданию облгосадминистрации. Также из 30-миллиметровых авиационных пушек был обстрелян сквер непосредственно перед ОГА.

В результате этой атаки погибли пять женщин и трое мужчин, оказавшиеся под обстрелом. Киев, разумеется, изначально все сваливал на «они обстреляли сами себя для провокации», на взрыв в здании кондиционера и на выстрел из ПЗРК. Но уйти от правды не удалось, так как момент атаки записали на видео очевидцы.

Также факт авиаудара подтвердила и миссия ОБСЕ. Хотя сделала она это совсем неохотно. Когда «патриоты» Украины поняли, что отвертеться не получится, они начали оправдывать атаку сепаратизмом ЛНР и прочими домыслами, глумясь над жертвами. Практически такое же их поведение наблюдал весь мир после гибели почти 50 человек в одесском Доме профсоюзов 2 мая.

Атака на центр крупного многонаселенного города у нормального человека вызывает огромное множество вопросов. Но Киев на них не ответит, так как нелюди, которые пришли к власти на Украине, способны и не на такое. Лучше всего действия Киева характеризует высказывание Владлена Татарского: