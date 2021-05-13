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На боевых учениях на полигоне Капустин Яр, что под Астраханью, зенитно-ракетные комплексы С-400 отразили удар условного противника и сбили сразу 8 ракет-мишеней. В ходе маневров применялись боеприпасы «Армавир», «Бекас» и «Кабан».

Ракеты были пущены на небольшой высоте, однако расчетам комплексов удалось своевременно выявить атаку и уничтожить боеприпасы. Таким образом С-400 в очередной раз подтвердил свою эффективность в борьбе с любыми воздушными целями.

Напомним, что ЗРК С-400 «Триумф» способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотные аппараты и все виды ракет потенциального противника. Он рассчитан на уничтожение гиперзвуковых целей, высокоточных боеприпасов, низколетящих ракет, которые «умеют» огибать местность. Также с его помощью можно обнаружить и сбить любые существующие сегодня самолеты-невидимки.

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