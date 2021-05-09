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Телеведущий Михаил Кожухов признался, что испытывает «двойной стыд» перед Грузией и навлек на себя гнев множества комментаторов. Он написал, что Россия ведет себя с этой страной как «дворовая шпана».

«Единственное, что хоть как-то примиряет тебя с собственной совестью, – память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого, и грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн», – написал он.

Коллеги Кожухова не поддержали его приливы стыда. Так, Дмитрий Стешин в своем комментарии написал, что Грузия в 2008 году начала свою военную кампанию с уничтожения 20 граждан России. Которая просто обязана была в ответ на это начать боевые действия.

Тина Канделаки написала, что Грузию сейчас распродают по частям.

«Путин что-то ничего никому не продает, а только принимает тех, кто был на правах гостя у себя дома. А вот Грузию продают», – высказалась телеведущая.

Представитель Госдумы Леонид Калашников добавил, что дипломатические отношения с Россией разорвала сама Грузия, а из этого уже последовали такие меры, как прекращение авиасообщения и визового режима. Это всего лишь ответные действия РФ.

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