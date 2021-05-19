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Во вторник в населенном пункте Тавагард, который после Второй Карабахской войны был разделен на две части, прозвучали выстрелы. Замглавы села Севак Хачатрян заявил, что стреляли азербайджанские военнослужащие.

Глава карабахской общины «Тавагард» Олег Арутюнян рассказал, что после войны часть населенного пункта контролируется Азербайджаном. Причем именно на этой части расположено кладбище, имеются музей, школа, клуб и медпункт. То есть, вся инфраструктура.

В качестве причины обстрела называется непокорность жителей той части села, которая осталась в Нагорном Карабахе. Все дело в том, что они вывесили флаг республики, раздражающий азербайджанских военных. 17 мая те потребовали снять знамя, но обращение было проигнорировано.

На обстрел живо откликнулись жители другого населенного пункта – Красный базар. Сегодня они предприняли попытку заблокировать проезд азербайджанской колонны, движущейся в город Шуша. Пока подробной информации об этом инциденте не поступало.

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