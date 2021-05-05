Жители Австрии обвинили Европу в лицемерии и раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза.

Таким образом читатели издания Der Standard отреагировали после того, как российский МИД опубликовал список европейских чиновников, которым был запрещён въезд в страну. В список попали восемь человек. Отмечается, что запрет им на въезд был введён из-за односторонних санкций против России.

Как заявили пользователи Сети, в Европе «сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует». Кроме того, другой комментатор указал, что в отношении США и Англии не были введены никакие санкции, когда они напали на Ирак вопреки международному праву. Также он напомнил о захвате Палестины и ситуации с Саудовской Аравией, и заявил, что всё ещё нет санкций из-за Ассанжа, пыточных тюрем на Кубе и в ЕС.

Ещё один читать заметил, что вполне понятно то, что Россия не собирается терпеть санкции, оскорбления и эмбарго от стран, верных США,