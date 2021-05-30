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Синоптики предупредили жителей Подмосковья о резком снижении температура воздуха в ближайшие дни. В ночь на 1 июня на северо-востоке региона она может упасть до нуля градусов.

Специалисты отмечают, что в Московскую область прибудет скандинавский циклон, из-за которого будут лить дожди и поднимется сильный ветер – его скорость составит 15-17 м/с. Сегодня, 30 мая днем воздух прогреется всего до +12 градусов. Утром пройдет ливень с грозами.

При этом холоднее всего, по словам метеорологов, будет в северно-восточной части региона. Завтра ночью температура там опустится до +4 градусов. В некоторых районах она и вовсе упадет до нуля. Поэтому местным жителям следует приготовиться к заморозкам – дачникам советуют укрыть посадки и грядки.

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