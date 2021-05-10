России нужно срочно разгромить американские лаборатории и медицинские центры, в которых они готовят очередные вирусы и микробы для распространения по всему миру, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, перед россиянами сейчас стоит очевидный выбор – либо продолжать делать прививки и носить до конца своей жизни опостылевшие маски с перчатками, либо уничтожить лаборатории Соединенных Штатов.

По мнению Жириновского, коварный план Вашингтона заключается в том, чтобы наслать на весь мир инфекционные заболевания, но вакцину предоставить только своим гражданам. Из-за этого десятки миллионов жителей Азии, Восточной Европы и Африки будут умирать ежегодно.

Жириновский часто появляется в эфире с подобными заявлениями. Так, он предложил для возвращения уважения к России отвечать на любые провокации с использованием оружия и высылкой дипломатов.