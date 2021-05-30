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В центральном районе Серпухова взрослая женщина накинулась на молодую девушку из-за поцелуя со своим парнем. В сети появилось видео избиения.

Отмечается, что это происшествие случилось 22 мая возле Борисовского шоссе. Согласно словам пострадавшей, она шла со своим парнем, который в определенный момент приобнял и поцеловал ее. Это не понравилось многодетной матери, перебегавшей автодорогу в месте, не предназначенном для пешеходов.

В результате между семнадцатилетней девушкой и сорокалетней женщиной начался словесной конфликт, который впоследствии перерос в драку. Напавшая повалила потерпевшую на землю, из-за чего та получила травму головы. Родители девушки уже обратились к полицейским с заявлением.

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