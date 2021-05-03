Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в Варшаве на мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции Польши, пожаловался, что его страна не получила вакцину от коронавируса. Он заявил, что у Киева имеются договоренности с Европой, однако они не выполняются, что глава государства считает несправедливым.

Зеленский пояснил, что по этим самым договоренностям Украина должна получить до 200 миллионов доз препарата от коронавируса. Однако случится это не раньше сентября-декабря текущего года.

По словам украинского президента, в стране прошли вакцинацию около миллиона граждан, что является мизерным показателем в сравнении с Европой и другими государствами. Однако вакцины для иммунизации остальных жителей Украины придется ждать еще несколько месяцев.

На Украине с начала пандемии зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения. Умерло от коронавируса и спровоцированных ним осложнений 44 750 пациентов.