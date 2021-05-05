Украинский лидер, который затягивает свою страну в «кровавую ловушку», вполне может повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет издание «Русская весна» по итогам мероприятий, посвященных Дню Конституции Польши.

От этих встреч не ждали ничего положительного для России, так как на празднестве собрались представители люто ненавидящих РФ государств – самой Польши, трех прибалтийских стран и Украины. Варшава в очередной раз заявила, что Крым российским никто не признает, Зеленский в очередной раз сказал спасибо. Кроме того, Польша вознамерилась помогать Киеву получить членство в НАТО, а Зеленский пригласил Анджея Дуду на саммит Крымской платформы.

Примерно то же самые эти государства проделывали с Грузией, подталкивая ее к агрессии по отношению к Южной Осетии в 2008 году. Чем все закончилось, многие очень хорошо помнят. Россия просто вмешалась в конфликт.

То же самое происходит и с Зеленским. Крупные игроки западной арены прекрасно понимают, что Крым останется российским, что бы там ни говорила Польша. А вот Варшава, Вильнюс, Рига и Таллинн никак этого понять не могут. И продолжают толкать Киев на агрессивные действия.

Прежде чем поддаваться на эти провокации, Зеленскому нужно осознать, что в случае конфликта с РФ он останется один. На помощь Украине ее нынешние друзья точно не придут, так как предпочитают воевать с Москвой на словах и громких заявлениях.

Зеленский сейчас ожидает саммита в Румынии, на которой Варшава должна поддержать вступление Украины в НАТО. И если это произойдет, ловушка для Киева захлопнется.