Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой житель Самары преодолевает затопленный подземный переход вплавь. Смысл этого «заплыва» не совсем понятен, так как дорогу можно было спокойно перейти по зебре.

Сам переход находится на Пугачевском тракте между домами №№76 и 25. Затоплен он из-за строительных работ по возведению нового моста.

Представители министерства транспорта региона рассказали, что в переходе в настоящий момент проводятся восстановительные операции. После их завершения планируется запустить насосную станцию и откачать всю скопившуюся внутри воду.

Кроме того, их возмутил поступок жителя Самары. Чиновники заметили, что совсем рядом находится пешеходный переход со светофорами и разметкой, по которому мужчина вполне безопасно мог пересечь проезжую часть. Предполагается, что «пловец» находился под воздействием алкоголя.

Вам может понравиться

В Сан-Франциско стартовал судебный процесс по иску Epic Games к Apple

Суд американского города Сан-Франциско начал рассмотрение 65-страничного иска, который разработчик программного обеспечения Epic Games подал на компанию Apple. Важность этого судебного процесса сложно переоценить, так как от решения суда будет

Sohu: Армия США столкнется с неприятным сюрпризом, пытаясь напасть на Россию

Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что способны захватить большую часть территории России буквально за 1–2 недели. Аналитики китайского издания Sohu уверяют, что американские эксперты неадекватно оценивают ситуацию. По их словам, в

Супруга Билла Гейтса получила при разводе акции на 1,8 миллиарда долларов

Мелинда Гейтс после развода со своим мужем, основавшим компанию Microsoft, стала владелицей ценных бумаг на сумму 1,8 миллиарда долларов. Подробности о разводе пары сообщило американское издание Bloomberg. Журналисты изучили отчеты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |