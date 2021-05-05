В социальных сетях появилась видеозапись, на которой житель Самары преодолевает затопленный подземный переход вплавь. Смысл этого «заплыва» не совсем понятен, так как дорогу можно было спокойно перейти по зебре.

Сам переход находится на Пугачевском тракте между домами №№76 и 25. Затоплен он из-за строительных работ по возведению нового моста.

Представители министерства транспорта региона рассказали, что в переходе в настоящий момент проводятся восстановительные операции. После их завершения планируется запустить насосную станцию и откачать всю скопившуюся внутри воду.

Кроме того, их возмутил поступок жителя Самары. Чиновники заметили, что совсем рядом находится пешеходный переход со светофорами и разметкой, по которому мужчина вполне безопасно мог пересечь проезжую часть. Предполагается, что «пловец» находился под воздействием алкоголя.