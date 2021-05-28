Россия в очередной раз устроила настоящий переполох на Западе отправкой своих дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. По мнению как официальных лиц, так и военных экспертов, РФ начала заполнять те «пустоты», которые образовались после вывода американских войск из Афганистана. И расширять свое влияние в регионе.

Так, издание Bulgarian Military пишет, что Россия оставит бомбардировщики в Сирии для постоянной дислокации. Благодаря этим самолетам она возьмет под свой контроль сирийское небо, а также сможет гораздо быстрее перебрасывать их в Нагорный Карабах или Ливию, если конфликты в этих странах возобновятся.

Практически о том же сообщает и американский журнал The Drive. Эксперты утверждают, что Россия намерена контролировать еще и Северную Африку. Также на бомбардировщики Ту-22М3 будут возложены те же функции, которые советские самолеты выполняли во времена холодной войны.