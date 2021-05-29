США и Европа выразили глубокую обеспокоенность переброской российских бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. Больше всего их возмутили полеты над Средиземным морем с полным комплектом ракет X-22.

Запад называет действия России провокацией. Политики США и ЕС считают, что появление дальних бомбардировщиков на авиабазе «Хмеймим», а также их практически ежедневные вылеты с отработкой ударов по американским военным объектам в Средиземном море несут в себе угрозу для стран региона.

Обеспокоенность Запада вполне понятна. Ведь наличие грозных российских бомбардировщиков сводит к нулю преимущества американских и британских авианосцев. ЕС и США подмечают, что Россия перебросила Ту-22М3 в Сирии как раз перед прибытием к берегам республики британской АУГ с истребителями F-35.

Возмущение Запада вызывает и сам факт переоборудования аэродрома под тяжелые бомбардировщики. По заявлениям многих экспертов, теперь Россия имеет возможность перебросить в Сирию еще и стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.