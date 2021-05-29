Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США и Европа выразили глубокую обеспокоенность переброской российских бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. Больше всего их возмутили полеты над Средиземным морем с полным комплектом ракет X-22.

Запад называет действия России провокацией. Политики США и ЕС считают, что появление дальних бомбардировщиков на авиабазе «Хмеймим», а также их практически ежедневные вылеты с отработкой ударов по американским военным объектам в Средиземном море несут в себе угрозу для стран региона.

Обеспокоенность Запада вполне понятна. Ведь наличие грозных российских бомбардировщиков сводит к нулю преимущества американских и британских авианосцев. ЕС и США подмечают, что Россия перебросила Ту-22М3 в Сирии как раз перед прибытием к берегам республики британской АУГ с истребителями F-35.

Возмущение Запада вызывает и сам факт переоборудования аэродрома под тяжелые бомбардировщики. По заявлениям многих экспертов, теперь Россия имеет возможность перебросить в Сирию еще и стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.

Вам может понравиться

Sohu: Боевые действия между РФ и США продлятся не больше недели

Война между Россией и Соединенными Штатами вряд ли продлится больше недели, уверены эксперты китайского издания Sohu. Они также предполагают, что у этих стран хватит ума не вступать в вооруженное противостояние,

Кассир Сбербанка вызвала росгвардейцев из-за клиента, пытавшегося положить на счет 40 000 рублей монетами

Клиент Сбербанка, пожелавший положить на счет 40 тысяч рублей монетами, столкнулся с целым рядом проблем вплоть до общения с сотрудниками Росгвардии, которую вызвала кассир. Подробности инцидента рассказал глава интернет-площадки «Московский

В Белоруссии заявили, что бомбардировщики США отрабатывают удары по стране

У границ Беларуси участились демонстративные полеты натовских бомбардировщиков, заявил глава военного ведомства Виктор Хренин. Он также предположил, что эти самолеты отрабатывают ракетно-бомбовые удары по республике. По его словам, соседние Литва
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 мая – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 29 мая – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 29 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 26 °C |