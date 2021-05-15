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Зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» на очередных испытаниях сбил все атакующие обороняемый объект беспилотники. «Уралвагонзавод», разработавший ЗАК-57, сообщает, что для чистоты эксперимента применялись дроны разных видов.

Пресс-служба предприятия отметила, что «Деривация-ПВО» имеет все шансы стать востребованным вооружением. Все дело в том, что все больше стран включаются в «гонку беспилотников», разрабатывая все новые и новые БПЛА для военных целей.

Комплекс оснащен современными электронными и оптическими системами, способными обнаруживать беспилотные аппараты, а также 57-миллиметровой пушкой, которая ведет огонь в автоматическом режиме. Кроме того, ключевыми компонентами являются машина технического обслуживания и ремонта, и транспортно-загрузочная машина. «Деривация-ПВО» работает с целями, появляющимися на минимальном расстоянии и летящими на любых высотах.

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