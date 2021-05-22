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Соединенные Штаты, которые в общении с Россией постоянно поднимают тему Украины, используют для ее обсуждения многочисленные фальсификации и грубую риторику. Причем все этом применяется не только для описания существующей ситуации, но и в историческом контексте, заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, темы, на которые могут общаться США и Россия, а также сферы для взаимодействия двух государств давно определены. Это не только глобальные вопросы, но еще и дружеские отношения между народами, совместный бизнес и многое другое.

Захарова также заявила, что в каких бы сферах ни пришлось вести сотрудничество с Соединенными Штатами, Россия будет требовать, чтобы оно основывалось на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения друг к другу.

Напомним, что на днях в Рейкьявике состоялась встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На ней обсуждались вопросы возобновления стабильных и предсказуемых отношений между государствами.

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