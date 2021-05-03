Сценарий отключения России от международной системы платежей SWIFT пока расценивается лишь как гипотетический, однако целый ряд ведомств страны сейчас работает во взаимодействии друг с другом, чтобы создать механизм снижения возможных убытков до минимума, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также назвала альтернативные варианты, которые будут применяться вместо SWIFT в случае отключения от нее РФ. Так, одним из них является «Система передачи финансовых сообщений», которая применяется в Банке России.

По словам Захаровой, в настоящий момент разрабатываются механизмы объединения этой системы с китайскими аналогами CIPS и CUP, а также с SEPA, действующей в Европе и SEPAM в Иране.

Это заявление Захаровой стало ответом на декларацию Европарламента, в которой предлагается отключить Россию от SWIFT, если она продолжить демонстрировать «агрессию» в отношении Украины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что у России имеются инструменты, способные стать базой для замены SWIFT.