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Встреча главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала своеобразным продолжением телефонной беседы между президентами обеих стран Джо Байденом и Владимиром Путиным. Поэтому развивалась он практически в том же ключе, заданном лидерами государств, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Она также отметила, что Блинкен и Лавров уже передали главам США и России доклады, в которых подробно сообщили о темах, поднимаемых в ходе встречи, и обозначенных направлениях дальнейшего общения. Теперь решения о продолжении диалога будут приниматься президентами.

Напомним, что Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с Энтони Блинкеном, которая прошла 20 мая. На ней обсуждались возможности для возвращения отношений между Россией и Соединенными Штатами в предсказуемое и стабильное русло.

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