Издание Forbes, ссылаясь на сведения сервиса «VK Работа», сообщило, что в условиях пандемии увеличилась востребованность работников, чьи обязанности связаны с физическим трудом с почасовой оплатой.

Как отмечается, это грузчики, курьеры, водители, кассиры, повара, продавцы, и так далее. Их заработок вырос на 25-35%. Увеличилось и число вакансий на данные специальности. Об этом сообщает сервис HH.ru. Зза январь-апрель 2021 года на сайте набралось 225 тысяч вакансий, что на 106% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

К примеру, грузчик в Москве зарабатывает 57 940 рублей, в Санкт-Петербурге – 41 970 рублей. Зарплата московского комплектовщика составляет 68 700 рублей, в Северной столице – 51 960 рублей.

У курьеров зарплата поднялась на 34% в Москве и теперь составляет в среднем 65 1250 рублей, и на 24% в Санкт-Петербурге – 55 130 рублей.

Ранее зампред СНБО Дмитрий Медведев заявил, что с приходом к власти Владимира Путина уровень жизни россиян и их зарплаты заметно возросли. Он отметил, что в 2000 году средняя зарплата была не более 50 долларов.