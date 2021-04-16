Уровень жизни россиян существенно вырос в сравнении с 2000 годом, когда Владимир Путин стал главой государства, заявил зампред СНБО Дмитрий Медведев. Он также отметил, что зарплаты с тех пор значительно увеличились.

Во время встречи с участниками праймериз Медведев рассказал, что все они слишком молоды и не помнят те далекие времена. Между тем, в 2000 году средняя зарплата не превышала 50 долларов. С тех пор она заметно выросла, поэтому необходимо сперва сравнивать положение дел тогда и сейчас, а потом думать, стоит ли критиковать власть.

Медведев заметил, что в подавляющем большинстве государств мира социальная составляющая развивается совсем не так стремительно, как в России. Он призвал молодежь не забывать этого, а также рассказывать об этом тем людям, которые намерены голосовать за партии, являющиеся оппонентами «Единой России». Вспомнил, Медведев и то, что в бытность премьер-министром страны он подвергался критике чуть ли не ежедневно.