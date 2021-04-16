читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уровень жизни россиян существенно вырос в сравнении с 2000 годом, когда Владимир Путин стал главой государства, заявил зампред СНБО Дмитрий Медведев. Он также отметил, что зарплаты с тех пор значительно увеличились.

Во время встречи с участниками праймериз Медведев рассказал, что все они слишком молоды и не помнят те далекие времена. Между тем, в 2000 году средняя зарплата не превышала 50 долларов. С тех пор она заметно выросла, поэтому необходимо сперва сравнивать положение дел тогда и сейчас, а потом думать, стоит ли критиковать власть.

Медведев заметил, что в подавляющем большинстве государств мира социальная составляющая развивается совсем не так стремительно, как в России. Он призвал молодежь не забывать этого, а также рассказывать об этом тем людям, которые намерены голосовать за партии, являющиеся оппонентами «Единой России». Вспомнил, Медведев и то, что в бытность премьер-министром страны он подвергался критике чуть ли не ежедневно.

Вам может понравиться

В российскую Арктику тайком проникла американская атомная подлодка

В районе проведения российской арктической экспедиции «Умка-2021» в момент всплытия трех подлодок сквозь льды находилась еще одна субмарина. Которая принадлежала американским ВМС. Вьетнамское издание Soha пишет, что эта подлодка вполне

Западные СМИ перенесли в Сибирь границу России с Украиной

Западные СМИ в панике пишут о том, что Россия готовится «уничтожать Украину», для чего стягивает войска к границе с соседним государством. Развивая тему, они заодно обсуждают и возможность начала Третьей

Сверхсекретные ракеты “Кедр”: США ожидает ядерный лесоповал

Россия готовится к разработке новейшей ракеты для стратегических войск, которая будет называться «Кедр». Исполнителем заказа является Московский институт теплотехники, который получит финансирование по госпрограмме вооружений, рассчитанной до 2027 года. Точно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |