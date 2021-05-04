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Российский вездеход ДТ-30 «Витязь», созданный специально для использования в Арктике, восхитил японских пользователей Сети. Они даже написали, что с нетерпением ждут Парада Победы в РФ, чтобы увидеть эту мощную машину.

Вездеход «Витязь» способен бесперебойно работать при температуре -50 градусов. Он оснащен мощным двигателем, который позволяет перемещаться со скоростью до 37 километров в час по трассе и до 5 км/ч по пересеченной местности.

Японские пользователи заинтересовались и вооружением «Витязя». Производители оснастили вездеход ракетной установкой «Тор М2ДТ», а также ЗРПК «Панцирь-СА», что превратило его в весьма опасную боевую машину.

По словам японцев, Россия на таких вездеходах не только возьмет под контроль природные ресурсы Арктики, но еще и сможет надежно защитить свою территорию благодаря эффективному вооружению.

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