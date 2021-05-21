Японское издание Yahoo News Japan в очередной раз подняло тему загадочного «лучевого оружия». Автор публикации Макико Иидзука напоминает о Гаванском синдроме, с которым столкнулись американские дипломаты на Кубе 5 лет назад, а также заявляет, что с того момента 138 человек пострадали от подобного воздействия.

Эксперт пишет, что «удары» по дипломатам наносились не только в Гаване, но и в Лондоне и Гуанчжоу, в Польше, Грузии и на территории России. При этом он считает, что именно РФ или Китай причастны к разработке и применению данного «оружия».

Врачи Соединенных Штатов, которые столкнулись с пациентами, пострадавшими от таких воздействий, заявляют, что они представляют собой распространение СВЧ-волн. Которые бьют по нейронным сетям мозга и провоцируют целый ряд симптомов – внезапную усталость, потерю памяти, сильную головную боль и головокружение, проблемы со зрением и слухом.

Автор уверенно заявляет, что микроволновое оружие больше всего разрабатывает Россия. Он, разумеется, не приводит доказательств, так как это вышло из моды, но заявляет, что именно РФ могла поразить своими разработками дипломатов из Соединенных Штатов.