читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японское издание Yahoo News Japan в очередной раз подняло тему загадочного «лучевого оружия». Автор публикации Макико Иидзука напоминает о Гаванском синдроме, с которым столкнулись американские дипломаты на Кубе 5 лет назад, а также заявляет, что с того момента 138 человек пострадали от подобного воздействия.

Эксперт пишет, что «удары» по дипломатам наносились не только в Гаване, но и в Лондоне и Гуанчжоу, в Польше, Грузии и на территории России. При этом он считает, что именно РФ или Китай причастны к разработке и применению данного «оружия».

Врачи Соединенных Штатов, которые столкнулись с пациентами, пострадавшими от таких воздействий, заявляют, что они представляют собой распространение СВЧ-волн. Которые бьют по нейронным сетям мозга и провоцируют целый ряд симптомов – внезапную усталость, потерю памяти, сильную головную боль и головокружение, проблемы со зрением и слухом.

Автор уверенно заявляет, что микроволновое оружие больше всего разрабатывает Россия. Он, разумеется, не приводит доказательств, так как это вышло из моды, но заявляет, что именно РФ могла поразить своими разработками дипломатов из Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

СМИ Германии заявили о поражении США в борьбе с Россией

Соединенные Штаты проиграли в борьбе с Россией, заявляет репортер Хуберт Ветцель, представляющий немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Основанием для такого заявления журналист назвал отказ Вашингтона от санкций против компании Nord Stream

The Guardian: Британское Минобороны разрешило войскам проводить незаконные бомбардировки

В 2016 году войска Соединенного Королевства получили от главного военного ведомства осуществлять незаконные бомбардировки. Об этом сообщает издание The Guardian, журналисты которого отыскали секретный документ Минобороны. В этом источнике указывается,

Военные эксперты рассказали, зачем НАТО “бряцает оружием” у российских рубежей

Одна из главных целей учений Defender Europe 2021, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ – это обеспечение взаимодействия между сравнительно новыми членами Североатлантического альянса – Румынией, балканскими государствами
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 мая – пасмурно, до 17 °C | Королев: погода, 21 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 21 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 21 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C |