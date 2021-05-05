Власти небольшого японского города Ното потратили 25 миллионов иен, выделенные на борьбу с коронавирусом, на строительство огромной статуи летающего кальмара. Свои действия они назвали инвестицией в восстановление туристического потока в населенный пункт, который понес серьезные убытки из-за пандемии.

Местным жителям такая забота о туристическом бизнесе не понравилась. Они уверены, что средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, можно было раздать врачам, которые делали и продолжают делать многое, чтобы победить пандемию, либо потратить на другие медицинские цели.

Впрочем, на них денег тоже хватит, так как японские власти выделили городу Ното 800 миллионов иен. Такие чрезвычайные выплаты предусмотрены для всех населенных пунктов страны, пострадавших из-за коронавируса.