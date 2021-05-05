Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти небольшого японского города Ното потратили 25 миллионов иен, выделенные на борьбу с коронавирусом, на строительство огромной статуи летающего кальмара. Свои действия они назвали инвестицией в восстановление туристического потока в населенный пункт, который понес серьезные убытки из-за пандемии.

Местным жителям такая забота о туристическом бизнесе не понравилась. Они уверены, что средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, можно было раздать врачам, которые делали и продолжают делать многое, чтобы победить пандемию, либо потратить на другие медицинские цели.

Впрочем, на них денег тоже хватит, так как японские власти выделили городу Ното 800 миллионов иен. Такие чрезвычайные выплаты предусмотрены для всех населенных пунктов страны, пострадавших из-за коронавируса.

Вам может понравиться

Индия намерена купить у России несколько сотен новых легких танков

Конфликт с Китаем в Тибете вынуждает Индию закупать крупные партии вооружения. Так, она уже объявила о желании приобрести несколько сотен российских легких танков «Спрут-СД», Выбор в пользу именно этих боевых

Японцы выразили восхищение российским вездеходом ДТ-30 “Витязь”

Российский вездеход ДТ-30 «Витязь», созданный специально для использования в Арктике, восхитил японских пользователей Сети. Они даже написали, что с нетерпением ждут Парада Победы в РФ, чтобы увидеть эту мощную машину.

Агутин раскритиковал композицию Манижи для Евровидения

Композиция Russian Woman, которую певица Manizha намеревается исполнять на Евровидении – это слабое и пустое произведение с профессиональной точки зрения, уверен композитор и исполнитель Леонид Агутин. Он заявил, что эту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |