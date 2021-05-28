Польша намеревается купить беспилотники Bayraktar TB2, чтобы противостоять России и организовывать провокации на границе, сообщает военный обозреватель из Японии Масаси Сато на портале Yahoo News Japan. Он поясняет, что рои из множества таких дронов могут атаковать как живую силу, так и технику, создавая реальную угрозу для российских ВС.

«Байрактары» выявляют цели как по команде оператора, так и по собственной «инициативе», используют специально разработанные для них смертоносные бомбы и ракеты. Они способны наносить удары даже по отвесно-вертикальной траектории, что доступно далеко не всем современным БПЛА,

Польша сделала выбор именно в пользу Bayraktar TB2 по нескольким причинам. Это участие в реальных боевых действиях в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии, где беспилотники очень хорошо себя зарекомендовали. После войны между Арменией и Азербайджаном хвалебные речи в их адрес слышались от военных экспертов всего мира.

Автор публикации рассказывает, что «Байрактары» уже купила Украина. Первые шесть дронов она получила еще в 2019 году, на очереди новые поставки. Также планируют обзавестись беспилотниками Чехия и Болгария. Несмотря на наличие мощной противовоздушной обороны, Россия не должна игнорировать появление у небольших государств Восточной Европы столь опасного оружия, уверен японский эксперт.