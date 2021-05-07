Следующая новость
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские пользователи Сети пишут, что находятся «между молотом и наковальней». Они граничат с обеими «угрозами» и обстановка вокруг Японии становится все более напряженной. В немалой мере этому поспособствовали участники саммита своими агрессивными заявлениями.

Также многие отметили, что США и европейские державы борются с исходящей от РФ и КНР угрозой исключительно на словах.

«Но теперь речь идет о конкретных действиях. США, видимо, продолжат свой жесткий курс против Китая. А вот Японии, Германии и Англии это будет как-то не с руки. Общность духа подтверждена. Но вот получится ли общность действий?!», – резонно заметил комментатор npu.

Некоторые пользователи уверены, что воду мутят именно Соединенные Штаты, а не Китай с Россией.

«С тех пор, как в 1776 году возникли Соединенные Штаты Америки, прошло 245 лет. Из них 222 года Америка вела внутренние или внешние войны. А тот небольшой промежуток, что не вела — готовилась к войне. Так что это именно Америка является самой большой угрозой миру на планете! Это она является главной угрозой человечеству!» – написал chu.

Также отдельных читателей поразили чудеса современной глобализации.

«G7 изначально создавалась против Советского Союза. Так что нынешнее заявление о том, что Россия является угрозой для «Большой семерки» понятно. Но вот вот какое отношение имеет Япония к столь далекой от нее Украине? Или какое отношение имеет Китай к далекой Европе? Здесь имеет место какой-то диссонанс!» – уверен комментатор sur.

В целом пользователи пришли к выводу, что никакого смысла в очном саммите не было, так как кроме бессмысленной болтовни и «каких-то заявлений», от которых Китаю и России «ни холодно, ни жарко». Отдельные комментаторы также написали, что с РФ вполне можно иметь дело и лепить из нее врага глупо.

Вам может понравиться

Российский МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Чукотским морем

Над Чукотским морем российский истребитель МиГ-31 отвадил американский разведывательный RC-135 от своих рубежей. Самолет ВКС следовал за американской воздушной машиной, пока та не отошла на приличное расстояние от границы РФ.

Путин и Эрдоган поговорили по телефону о восстановлении турпотока на курорты Турции

Как только будут приняты меры по улучшению эпидемиологической ситуации в Турции, так сразу можно будет обсудить восстановление турпотока из России на курорты этой страны. Именно такое решение приняли президенты Турции

ФСБ рассекретила документы об участиях в спецоперациях в 1941 году советских заключенных

Ко Дню Победы российская ФСБ рассекретила архивы и опубликовала ранее неизвестные документы о специальных операциях в начале войны. Речь идет о боевых действиях на севере Норвегии и в Финляндии, к
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 7 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 7 мая – переменная облачность, до 18 °C |