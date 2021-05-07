Японские пользователи Сети пишут, что находятся «между молотом и наковальней». Они граничат с обеими «угрозами» и обстановка вокруг Японии становится все более напряженной. В немалой мере этому поспособствовали участники саммита своими агрессивными заявлениями.

Также многие отметили, что США и европейские державы борются с исходящей от РФ и КНР угрозой исключительно на словах.

«Но теперь речь идет о конкретных действиях. США, видимо, продолжат свой жесткий курс против Китая. А вот Японии, Германии и Англии это будет как-то не с руки. Общность духа подтверждена. Но вот получится ли общность действий?!», – резонно заметил комментатор npu.

Некоторые пользователи уверены, что воду мутят именно Соединенные Штаты, а не Китай с Россией.

«С тех пор, как в 1776 году возникли Соединенные Штаты Америки, прошло 245 лет. Из них 222 года Америка вела внутренние или внешние войны. А тот небольшой промежуток, что не вела — готовилась к войне. Так что это именно Америка является самой большой угрозой миру на планете! Это она является главной угрозой человечеству!» – написал chu.

Также отдельных читателей поразили чудеса современной глобализации.

«G7 изначально создавалась против Советского Союза. Так что нынешнее заявление о том, что Россия является угрозой для «Большой семерки» понятно. Но вот вот какое отношение имеет Япония к столь далекой от нее Украине? Или какое отношение имеет Китай к далекой Европе? Здесь имеет место какой-то диссонанс!» – уверен комментатор sur.

В целом пользователи пришли к выводу, что никакого смысла в очном саммите не было, так как кроме бессмысленной болтовни и «каких-то заявлений», от которых Китаю и России «ни холодно, ни жарко». Отдельные комментаторы также написали, что с РФ вполне можно иметь дело и лепить из нее врага глупо.