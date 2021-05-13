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В польском информационном агентстве Wirtualna Polska отметили, что обстановка в секторе Газа и Израиле значительно накалилась, достигнув «точки кипения». Поэтому в конфликт планирует вмешаться РФ.

Авторы статьи отмечают, что члены палестинской группировки ХАМАС наносят ракетные удары по Израилю из сектора Газа. В ответ израильские ВВС атаковали военные объекты боевиков, разрушив несколько многоэтажных зданий. При этом в поселениях все чаще вспыхивают локальные конфликты между арабами и полицейскими.

В материале указывается, что для предотвращения новых жертв в «игру решила вступить Москва», которая экстренно созвала мадридскую четверку. Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, считает, что данный формат переговоров позволит остановить конфликт между палестинцами и израильтянами.

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