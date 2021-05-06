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Кинокомпания Warner Bros. находится в активном поиске чернокожего режиссера для съемок нового фильма о приключениях Супермена. Главного персонажа в блокбастере сыграет актер-афроамериканец.

В настоящий момент рассматриваются кандидатуры Стивена Кейпла-младшего, Джастина Дилларда, Реджины Кинг, других режиссеров. Главное требование – это темный цвет кожи. Все остальное будет обсуждаться уже на собеседованиях.

Имя актера, который сыграет Супермена-афроамериканца, также пока не раскрывается. Ранее кинокомпания заявляла, что ищет на эту роль артиста, который еще не успел сильно засветиться в Голливуде.

Пока неизвестно, когда фильм с чернокожим Суперменом появится на экранах. Сообщается, что только к декабрю текущего года будет готов сценарий картины.

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