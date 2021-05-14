читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Размещение новой базы ВМФ в Судане даст России стратегическое преимущество и позволит расширить военное присутствие в Северной Африке, что соответствует интересам великой державы. Такого мнения придерживается автор Telegram-канала WarJournal.

Эксперт напомнил, что через Красное море пролегает один из ключевых торговых маршрутов — из Восточной Азии в Европу. Поэтому наличие собственного пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Порт-Судане позволит России расширить оперативные возможности в одной из самых загруженных артерий мирового океана.

«Морякам Северного и Балтийского флотов больше не нужно будет совершать довольно длинные и изматывающие переходы, дабы провести несколько месяцев в Индийском океане. Также, появляется возможность конвоирования иранских кораблей по всему Красному морю. В конце концов, образуется необлагаемый транзит российских военных грузов», — пояснил автор.

Аналитик напомнил, что ВМФ СССР в свое время присутствовал в Красном море, однако из-за гражданских войн был вынужден покинуть регион, куда позже вошли силы США. Сейчас между РФ и Штатами разворачивается борьба за влияние на континенте – причем как в публичной плоскости, так и кулуарная.

Так, к примеру, в конце апреля в СМИ прошел вброс о том, что Хартум может заморозить строительство пункта МТО ВМФ РФ в Порт-Судане. Этот фейк был оперативно опровергнут посольством РФ в суданской столице, однако его моментально подхватила зарубежная пресса. По мнению автора WarJournal, эта информационная кампания была запущена Западом с целью прощупывания почвы.

«Огонь в масло подливало и достаточно долгое молчание российской стороны по поводу данной информации. К счастью, новость о приостановке соглашения оказалась фейком», — добавил он.

Сейчас, уверен эксперт, России необходимо довести проект в Порт-Судане до его логического завершения — в противном случае ее может ждать обидная победа американской «мягкой силы».

Вам может понравиться

В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны Украины

Народная милиция ДНР заявила об одном погибшем во время обстрела со стороны Украины. Как сообщается, обстрел вёлся с позиций в районе Троицкое и Новгородское, под атаку попал посёлок Красный Партизан.
  • Анна
  • 11.05.2021
  • читать 1 минуту

США усилят свою систему ПРО Aegis за счет новых канадских фрегатов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу члену НАТО и союзнику Канаде четырех систем противоракетной обороны «Иджис» (Aegis) производства Lockheed Martin стоимостью до 1,7 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на официальное

Wirtualna Polska: ситуация в Израиле и секторе Газа достигла «точки кипения», поэтому в дело вступает Россия

В польском информационном агентстве Wirtualna Polska отметили, что обстановка в секторе Газа и Израиле значительно накалилась, достигнув «точки кипения». Поэтому в конфликт планирует вмешаться РФ. Авторы статьи отмечают, что члены
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 14 мая – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 27 °C |