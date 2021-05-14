В последние дни очень много говорилось об израильской системе «Железный купол», которая продемонстрировала высокую эффективность против обстрелов из сектора Газа. Гораздо менее действенными оказались высокоточные ракеты, имеющиеся на вооружении Израиля, сообщает издание Avia.Pro.

Портал приводит официальную статистику ЦАХАЛ, согласно которой из 650 ракет, выпущенных по Палестине, только 50 достигли цели. Остальные спровоцировали колоссальные разрушения, но уничтожить членов ХАМАС не сумели. Армия обороны Израиля уже заявила, что дальнейшее использование этих ракет не имеет никакого смысла.

Высокоточные ракеты называются так по той простой причине, что позволяют ликвидировать террористов, не допуская серьезных разрушений и не уничтожая гражданское население. С израильскими боеприпасами все получилось в точности до наоборот – разрушено множество объектов инфраструктуры, погибли мирные палестинцы. При этом убито всего 50 членов радикального движения, которые собственно и были главными целями обстрелов.