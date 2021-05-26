Истребители F-15 ВВС США после затянувшейся разработки получают на вооружение сверхмощные ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности. Об этом сообщает портал Military Watch, перевод представлен изданием discover24.ru.

Согласно опубликованной информации со ссылкой на официальный пресс-релиз, военно-воздушные силы США планируют внедрение нового класса ракет класса «воздух-воздух» для своего нового тяжелого истребителя F-15EX Eagle, самолета четвертого поколения, который совершил свой первый полет в феврале 2021 года. Ожидается, что новая ракета будет намного крупней, чем ракеты AIM-120, на которые полагаются все современные американские истребители на передовой.

Новая разработка была представлена как «крупногабаритное оружие класса воздух-воздух», а сам новый истребитель Eagle II – как носитель «негабаритного оружия» из-за его способности запускать такие необычно большие ракеты. F-15 – самый тяжелый класс западных боевых реактивных самолетов, разработанных для воздушного боя – за исключением уже списанного F-14 Tomcat и проблемного F-22 Raptor, производство которого прекращено и на будущее время объявлено о его досрочном «уходе на пенсию».

Таким образом, Eagle является наиболее подходящим типом истребителя для несения «крупногабаритного оружия». Данные виды ракет класса «воздух-воздух» обладают преимуществами, заключающимися в том, что они могут поражать цели намного дальше, нести больше взрывчатки и интегрировать более крупные и мощные радары.

Наиболее заметными в прошлом крупногабаритными ракетами класса «воздух-воздух» были советские и российские R-40, R-33 и R-37, американские AIM-54, иранские Fakour 90 и готовящийся к выпуску китайский PL-XX.

AIM-54 поступил на вооружение в начале 1970-х годов и оказался чрезвычайно эффективным в борьбе с любыми самолетами во время ирано-иракской войны, когда ракеты были размещены на иранских F-14. В целом же F-14 предъявлял повышенные требования к техническоми обслуживанию и тем самым был более «логистически трудным» самолетом чем F-15, хотя его более мощный радар и гораздо больший размер сделал его лучше всего подходящим для развертывания тяжелой AIM-54. Хотя ранее рассматривалась возможность интеграции AIM-54 с F-15, этот истребитель не был достаточно большим, чтобы оснащаться такими ракетами в любых значимых количествах без чрезмерного ухудшения его летных характеристик, а его радар был слишком маленьким и слабым, чтобы полноценно использовать дальность действия ракет.

Таким образом, в отличие от российских и казахстанских военно-воздушных сил или экспортных заказчиков ракет Р-40, таких как Алжир и Ирак, ВВС США давно испытывают недостаток в огромных ракетах класса «воздух-воздух». Это было особенно неприятно, когда F-15 во время войны в Персидском заливе столкнулись с иракскими перехватчиками, которые могли нести более тяжелые и более мощные ракеты, и долгое время после этого американские истребители по-прежнему оставались в невыгодном положении против многих типов авиации потенциальных противников.

F-15EX, в отличие от оригинального F-15, гораздо лучше подходит для развертывания очень больших ракет класса «воздух-воздух», что особенно важно в текущих условиях, Конструкции ракет стали более сложными, а набор датчиков истребителя стал более мощным с тех пор, как оригинальный Eagle впервые поступил на вооружение 45 лет назад. Размещение такой ракеты предоставит ВВС США эффективные средства борьбы с более крупными самолетами противника, такими как бомбардировщики, а также для поддержки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и самолетов-заправщиков, которые обычно действуют вне досягаемости ракет, аналогичных AIM-120.

Новая ракета также поможет сократить разрыв с перехватчиками МиГ-31 Foxhound ВВС России и с растущим числом менее тяжелых самолетов, таких как Су-57 и Су-30СМ, которые также начинают развертывать миниатюрные варианты R-37.

Новая американская ракета долго пробыла в разработке, но теперь принята на вооружение. Она больше по габаритам, чем российская R-37, и сильнее напоминает китайскую PL-XX, которая в настоящее время разработана для его истребителя J-16 – самолета немного тяжелее F-15, но в целом подобного диапазона веса. Предполагается, что каждый J-16 будет нести только одну ракету PL-XX, но ожидается, что каждая ракета будет иметь чрезвычайно большую дальность действия – до 500-600 км, а также двойное наведение – как от инфракрасных датчиков, так и от радаров.

Чтобы оценить такую дальность, нужно иметь в виду: AIM-120C, которая является основной ракетой «воздух-воздух» вне зоны видимости для вооруженных сил США, имеет дальность действия 100 км, в то время как AIM-54 обладала дальностью действия около 200 км. Если новая ракета F-15EX сможет соответствовать характеристикам PL-XX, она станет очень серьезным активом для ВВС и уникальным боеприпасом для западных самолетов.