В связи с ростом напряжения в Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты намерены перебросить в Японию свои высотные БПЛА . Они должны повысить эффективность наблюдения и помочь своевременно обнаруживать возможные провокации со стороны соседних государств.

Так, Япония сообщает о частом появлении в непосредственной близости от острова Дяоюйдао (Сенкаку) китайских сторожевых кораблей. Данный остров много лет остается спорной территорией, поэтому за ним требуется усиленное наблюдение.

Беспилотники, которые США намерены развернуть на острове Хонсю, помогут отслеживать события, происходящие в Восточно-Китайском море.

Напомним, что острова Сенкаку Соединенные Штаты передали Японии в 1972 году. Позже, после обнаружения в акватории богатых залежей полезных ископаемых, свои претензии на него начали предъявлять Китай и Тайвань. В 2021 году правительство Японии также выкупило три острова из пяти, которые до того момента являлись собственностью частного лица.