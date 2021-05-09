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Поддержка и критика Сербии Евросоюзом и наоборот помогут улучшить ЕС, а также сделают Сербию государством, которое страны Европы будут счастливы видеть в своей компании, заявил президент Александар Вучич. Он также отметил, что для успешного дальнейшего развития государства оно должно стать членом ЕС и использовать альтернативные варианты решения проблем с Метохией и Косово.

Вучич поздравил граждан Сербии и Евросоюза с 9 мая, а также заявил, что в этот праздник отмечается победа свободы, ради которой миллионы людей пожертвовали своими жизнями.

Ранее глава европейской демократии Жозеп Боррель призвал Сербию ввести санкции против России синхронно с Евросоюзом. Однако Вучич в очередной раз заявил, что не собирается этого делать. Его слова повторил и посол Сербии в России Мирослав Лазански, который назвал санкционные меры отсутствием политики.

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