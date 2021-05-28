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В Ровенской области на Украине проходят плановые маневры с использованием беспилотного аппарата Bayraktar TB2. Дрон используется для оказания поддержки с воздуха для военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского.

На очередных учениях, в которых задействован как минимум один турецкий БПЛА, отрабатывается его взаимодействие с наземными подразделениями. Бойцы тренируются обороняться от превосходящих войск условного противника и выполняют наступательные действия, а беспилотник поражает цели по командам операторов и ведет разведку.

Главное военное ведомство Украины заявляет, что текущие испытания – не первые для приобретенных у Турции дронов. До этого беспилотники успешно применялись в ходе маневров над акваторией Черного моря.

Напомним, что японский эксперт Масаси Сато рассказал о приобретении БПЛА Bayraktar TB2 Польшей и выразил уверенность, что они станут серьезной угрозой для России.

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