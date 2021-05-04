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У самой границы с Крымом Украина провела учения с использованием оперативно-тактических комплексов «Точка-У». В ходе маневров отрабатывались удары по российским военнослужащим, которые базируются на полуострове. Сообщается, что все пуски были лишь условными.

В ходе маневров расчеты ОТРК тренировались подбирать позицию для удара, разворачивать комплексы, осуществлять наведение и осуществлять пуски ракет. Кроме того, после условной атаки комплексы должны были моментально сменить позицию, чтобы защититься от ответного удара условного противника.

Эксперты отмечают, что от полигона в Херсонской области до зоны ведения боевых действий на Донбассе достаточно большое расстояние. Поэтому очевидно, что ВСУ тренировались наносить удары по Крыму. В то же время они обошлись лишь условными пусками, так как для проведения учебных залпов у Киева слишком уж мало ракет. А на покупку новых у него банально нет денег.

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