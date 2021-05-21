Украинские ВС использовали танки Т-64 для атаки на населенный пункт Заиченко, что находится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Миссия ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией в регионе, заявила, что по поселку было нанесено не менее шести ударов.

В докладе миссии говорится о шести воронках, которые могли возникнуть только после попадания из танков. Также отмечается, что это грубейшее нарушение Украиной условий режима прекращения огня.

Эксперты предположили, что это разведка боем, после которой Киев вполне может принять решение о полномасштабном наступлении на самопровозглашенные республики Донбасса. При этом они считают, что вряд ли Киев решится на танковый прорыв. Все дело в том, что в распоряжении ополчения имеются современные ПТРК, способные быстро уничтожить десятки боевых машин противника.