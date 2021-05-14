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Киевское издание Strana.Ua сообщает об обстрелах непризнанной Луганской народной республики украинскими Вооруженными силами. Отмечается, что ВСУ начали массированные атаки с применением как стрелкового оружия, так и гранатометов.

Под удар попало сразу шесть населенных пунктов самопровозглашенной республики. Украинские войска стреляли по Золотому-4 и Золотому-5, по Молодежному и Катериновке, а также по Калиново-Борщеватому и Новозвановке.

В минувшие сутки ВСУ обстреливали также Донецкую народную республику. Так, Совместный центр по контролю за соблюдением перемирия заявил о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Для стрельбы по Донецку и Горловке применялись гранатометы, стрелковое оружие и минометы.

Украинский штаб ООС в свою очередь заявил о 19 обстрелах со стороны республик Донбасса и гибели одного военнослужащего ВСУ.

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