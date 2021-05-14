Командующий ООС ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина в строгом соответствии с планом провела учения у границ Крымского полуострова с использованием РСЗО «Ураган». Он отметил, что расчеты комплексов отрабатывали уничтожение диверсионных групп потенциального противника, морского десанта и замаскированных командных пунктов.

Также в ходе маневров наносились учебные удары по бронетехнике условного врага. Одновременно с этим саперные подразделения ВСУ тренировались дистанционно минировать территорию.

Ракетные системы залпового огня «Ураган» — это советская разработка, которая поступила на вооружение армии СССР еще в 1975 году. Двадцатитонная машина выпускает за один раз до 16 реактивных снарядов, причем вес каждого из них составляет 280 килограммов.